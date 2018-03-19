Алмазэргиэнбанк повысил ставки по двум вкладам

Изменения коснулись депозита «Доходный» при сроке размещения средств в рублях от шести месяцев и «Накопительного» при сроке от девяти месяцев.

«Доходный» на срок от 181 до 1 094 дней можно открыть под 6,7—7,2% годовых (прежде — под 4,9—5,7%). Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Продуктовый виджет

Процентные ставки по «Накопительному» на сроки 271, 365, 550 и 732 дня теперь составляют 6,3—6,7% годовых (ранее — 4,4—5,1%). Пополнение возможно. Проценты ежеквартально капитализируются.

Минимальная сумма по обоим вкладам при привлечении средств в российской валюте составляет 5 тыс. рублей. При оформлении вкладов онлайн ставка увеличивается на 0,25 процентного пункта.