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В Госдуме допустили введение лимита по инвестициям в ICO до 100 тыс. рублей
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В Госдуме допустили введение лимита по инвестициям в ICO до 100 тыс. рублей 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил введение лимита по инвестициям в ходе ICO до 100 тыс. руб., сказал он журналистам.
«Я допускаю, что цифра появится во втором чтении. Может быть, 100 тысяч рублей, будем дискутировать», — сказал он.
По словам Аксакова, внесение соответствующих поправок будет возможно, если законопроект «О цифровых финансовых активах» будет одобрен в первом чтении.
«Я думаю, что договоримся», — подвел итог депутат.
В текущей версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» лимит инвестиций для граждан в ходе ICO не указан.
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 Ещё 6 источников 
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