В Госдуме допустили введение лимита по инвестициям в ICO до 100 тыс. рублей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил введение лимита по инвестициям в ходе ICO до 100 тыс. руб., сказал он журналистам.

«Я допускаю, что цифра появится во втором чтении. Может быть, 100 тысяч рублей, будем дискутировать», — сказал он.

По словам Аксакова, внесение соответствующих поправок будет возможно, если законопроект «О цифровых финансовых активах» будет одобрен в первом чтении.

«Я думаю, что договоримся», — подвел итог депутат.

В текущей версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» лимит инвестиций для граждан в ходе ICO не указан.