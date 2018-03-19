«Люди хотят сами управлять своими средствами»

«Чистый приток денежных средств на брокерские счета увеличился больше чем в два раза, если сравнивать 2016 и 2017 год. 850 млрд в 2017 году и 520 млрд в 2016 году. Одной из главных причин является тот факт, что граждане недовольны доходами, которые получают на своих работах. Это вынуждает людей искать дополнительные источники дохода. Бизнесом заниматься может далеко не каждый, однако свою квартиру, автомобиль, хорошие условия жизни, хорошее образование для детей и финансовую независимость хочет каждый.

Второй причиной выступает рост популярности криптовалют в 2017 году. Биткоин — один из самых популярных запросов в поисковых системах за прошедший год. Раньше был фондовый рынок, далее появился форекс, но настоящий информационный цунами создали именно криптовалюты. Ведь именно в 2017 году мы увидели самый интенсивный рост биткоина, а за ним и всего крипторынка в целом.

Третья причина в том, что доверие у потребителей с каждым годом снижается. Это в свою очередь связано с отзывом лицензий, низкими процентными ставками, блокировками и приостановками и, самое важное, запрашиванием экономических обоснований той или иной операции. Создается ситуация, когда человек за управление своими деньгами должен отчитываться, а за досрочный возврат вклада у банка, в случае последующего отзыва у него лицензии, АВС еще и подает иск на физ лицо. Люди устали от этого и хотят сами управлять своими средствами. Последняя причина, на мой взгляд, в том, что у людей повышается финансовая грамотность.

Инвестирование, конечно, стимулирует экономику, однако, тут есть и риски. Незатейливые и неопытные инвесторы чаще теряют свои деньги. Безнаказанно работают брокерские форекс-компании, использующие мошеннические схемы для обмана инвесторов, получения средств от него. Все это очень печально и еще сильнее разграничивает богатых и бедных, что в РФ и так слишком ярко выражено. Но, так или иначе, инвестирование несет в себе больше преимуществ, чем недостатков. Нужен лишь регулятор, который не позволит форекс-кухням обманывать людей. С криптовалютой уже проще, ведь неопытный инвестор по закону РФ не сможет инвестировать больше 50 000 рублей. Данная сумма не является критичной при полной потере капитала».

Фото: investorschool.ru.