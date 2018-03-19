Около 200 человек приняли участие в акции «Крымская весна» в Балашихе

Порядка 200 человек приняли участие в патриотической акции «Крымская весна» в парке «Пехорка» 18 марта. Об этом сообщила художественный руководитель дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

18 марта в парке «Пехорка» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма Россией мы провели патриотическую акцию «Крымская весна». В ней приняли участие около 200 жителей города

— Александра Лелифановска.

Она добавила, что в ходе акции городские артисты исполнили песни о России. Жители города приняли участие в викторине, где отвечали на вопросы о Крымском полуострове. За каждый правильный ответ участники получили памятные подарки.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта этого года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.