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Около 200 человек приняли участие в акции «Крымская весна» в Балашихе
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Около 200 человек приняли участие в акции «Крымская весна» в Балашихе 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Порядка 200 человек приняли участие в патриотической акции «Крымская весна» в парке «Пехорка» 18 марта. Об этом сообщила художественный руководитель дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.
18 марта в парке «Пехорка» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией мы провели патриотическую акцию «Крымская весна». В ней приняли участие около 200 жителей города
— Александра Лелифановска.
Она добавила, что в ходе акции городские артисты исполнили песни о России. Жители города приняли участие в викторине, где отвечали на вопросы о Крымском полуострове. За каждый правильный ответ участники получили памятные подарки.
В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта этого года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.
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