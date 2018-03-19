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Белгородсоцбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам
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Белгородсоцбанк уменьшил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 11 часов назад
Белгородсоцбанк понизил ставки по рублевым депозитам.
Продуктовый виджет
Доходность вклада «Стандарт» (от 100 тыс. рублей на полтора и два года) составит 7,5—7% годовых (прежде — 7,75—8%). Пополнение счета не допускается. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Срочный депозит» (от 10 тыс. рублей на полгода, один или два года) открывается под 6—6,75% (до этого — под 6,75—7%), «Люкс Плюс» (от 1 млн рублей на шесть месяцев, один или три года) — под 6,25—7,25% (вместо 6,75—7,5%), а «Срочный пенсионный депозит» (от 5 тыс. рублей на полгода, год или два года) — под 6,25—7% годовых (вместо 6,75—7,25%). Предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
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