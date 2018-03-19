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В Ирландии наблюдается самый высокий годовой рост цен на жилье с 2015 года
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В Ирландии наблюдается самый высокий годовой рост цен на жилье с 2015 года 

Prian.ru 11 часов назад
Фото: Prian.ru
Цены на жилье за пределами Дублина выросли на 13% за год в январе: на 13,5% — на дома, на 9,9% — на квартиры. В Западном регионе собственность подорожала больше всего — на 17,2%, в то время как на юго-востоке — меньше всего: на 9,9%. В Дублине стоимость недвижимости выросла на 12,1% за год в январе: дома подорожали на 11,4%, а квартиры — на 15%, сообщает RTE.
Среди столичных регионов наибольший рост цен наблюдался в Фингале — на 14,2%. Самый низкий — в Дун-Лэаре-Ратдауне: на 9%. Резкое восстановление рынка жилья, которое началось в Ирландии пять лет назад, несколько стабилизировалось в 2016 году, прежде чем снова ускориться в прошлом году.
Но средние цены все еще находятся ниже пиковых уровней, наблюдавшихся во время «пузыря» 10 лет назад. Цены на жилье в Дублине на 23,6% ниже пика, отмеченного в феврале 2007 года, а в остальной части страны — на 29%.
Центральное статистическое управление также отметило, что средняя стоимость жилья в стране в январе 2018 года составляла €229 000. В столице цены самые высокие — порядка €350 000, а самые низкие — в Лонгфорде (€86 250) и Литриме (€90 000). За год было продано 43 508 единиц жилья.
Кстати, Ирландия вошла в тройку стран-лидеров мирового рейтинга по темпам роста цен на жилье.
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