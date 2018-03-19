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Акцию по утилизации старой техники проведут в доме правительства Подмосковья 28–30 марта
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Акцию по утилизации старой техники проведут в доме правительства Подмосковья 28–30 марта 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
В доме правительства Подмосковья в Красногорске с 28 по 30 марта пройдет акция «Школа утилизации: электроника», технику, которую соберут в ходе мероприятия, отправят на производственно-сортировочный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
«С 28 по 30 марта 2018 года на территории дома правительства Московской области вновь пройдет благотворительная экологическая акция «Школа утилизации: электроника». Организаторами акции выступают Фонд рационального природопользования и министерство имущественных отношений Московской области», — говорится в сообщении.
Каждый день с 28 марта с 10:00 до 17:00 организаторы акции будут рады видеть представителей министерств и центральных исполнительных органов государственной власти на территории дома правительства с отработавшей компьютерной, офисной и бытовой техникой, электроинструментами, телефонами и персональными гаджетами.
«Электронная техника — это пластик, металлы, стекло. Они разлагаются в естественной среде в течение сотен лет, чем наносят непоправимый вред природе. Кроме того, отдельная техника имеет в своем составе высокотоксичные соединения, вроде кадмия, ртути, хрома, которые при попадании в грунт отравляют почву, водоемы. Именно поэтому нельзя просто выбрасывать технику на свалку», — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Он добавил, что другая сторона медали — постоянный рост производства вещей из пластика, стекла, резины, на которое тратятся немалые природные ресурсы. Переработка техники на вторичное сырье позволяет экономить ресурсы планеты и получать те же самые необходимые в быту вещи, не используя напрасно богатства природы, которые можно применять для других важных производств.
Министр также сообщил, что за ноябрь и декабрь прошлого года в акции приняли участие свыше 30 организаций, которые собрали 7,2 тонны электроники. А с января по март 2018 года в ходе акции было собрано 23,7 тонны электронной техники. Акция, в которой приняли участие более 90 учреждений, охватила 26 муниципалитетов.
«Техника, собранная в ходе акции, отправляется на производственно-сортировочный комплекс Фонда рационального природопользования в деревне Машково городского округа Люберцы. Там происходит сортировка сырья: технику полностью разбирают и разделяют по видам материалов. Пластик, цветные и черные металлы, резиновые изделия, стекло и другие компоненты измельчаются или прессуются и отправляются на заводы партнеров акции для последующей переработки и производства новых материалов и изделий», — добавляется в сообщении.
Мартовская акция — первая из четырех, планируемых возле дома правительства Московской области. В конце каждого квартала организаторы акции будут принимать технику госструктур областного правительства.
Следующие акции у дома правительства планируются 25-29 июня, 24-28 сентября и 10-14 декабря.
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