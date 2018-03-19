В Воронежской области на покупку жилья для молодых семей выделят 333 млн рублей 

Больше всего субсидий получат Бобровский район и Воронеж. Муниципалитеты Воронежской области получат более 333,7 млн рублей на покупку жилья молодым семьям в 2018 году. Субсидии предоставят в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения региона». Из областного бюджета выделят 200 млн рублей, из федерального — 133,7 млн рублей. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора Александром Гусевым, появилось на сайте облправительства в пятницу, 16 марта. Согласно документу, больше всего субсидий в рамках программы выделят Бобровскому району (66,5 млн рублей), Воронежу (48,1 млн рублей), Аннинскому району (29,8 млн рублей), Нововоронежу (23,9 млн рублей) и Острогожскому району (14,2 млн рублей). Меньше всего получат Новохопёрский (1,6 млн рублей), Панинский (1,3 млн рублей), Петропавловский (1,2 млн рублей), Терновский (1,06 млн рублей) и Верхнехавский (359,2 тыс. рублей) районы. Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Воронежской области» утвердили в 2015 году. Её цель — повышение качества жилищного обеспечения жителей региона путём повышения доступности жилья. Она предполагает субсидирование покупки квартир многодетными и молодыми семьями, инвалидами, бюджетниками, семьями с детьми-инвалидами. Государственная программа реализуется в два этапа: первый2016-2017 годы, второй — 2018-2021 годы. По плану властей, к 2021 году обеспеченность населения жильём достигнет 33,4 кв. м. на человека. Дарья Крымова