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Уфимцы стали интересоваться фитнесом в 7 раз чаще
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Уфимцы стали интересоваться фитнесом в 7 раз чаще 

ufa1.ru 12 часов назад
Фото: ufa1.ru
Аналитики выяснили, на какие курсы предпочитают тратить деньги интернет-пользователи из Уфы. Проанализировав запросы с марта 2017 по февраль 2018 года, они выяснили, что уфимцы предпочитают курсы ЗОЖ и красоты.
Сильнее всего уфимцы интересуются домашними фитнес-программами, йогой, уроками макияжа. Эти курсы стали популярнее в 11 раз. В семь раз чаще за год начали оплачивать курсы психологии и тренинги отношений. А вот оплачивающих обучение кулинарией, рисованием и музыкой стало больше только в четыре раза. Курсы профессиональной подготовки интересуют жителей республиканской столицы наименее всего.
— Дороже всего обходятся уфимцам именно они. В среднем за раз горожане тратят на них 6600 рублей. Средний платеж за обучение спорту или красоте составляет 3300 рублей, еще год назад уфимцы готовы были заплатить только 2400, иностранные языки тоже не дешевые — 2700 рублей (около 800 рублей по чеку 2016 года), хобби обходится дешевле всего — средний чек 1800 рублей, — заявили аналитики «Яндекс. Деньги».
Расходы жителей башкирской столицы на онлайн-обучение выросли в 10 раз по сравнению с 2016 годом, это объясняется, прежде всего, ростом количества покупок, а не ростом цен.
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