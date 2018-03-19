Рынок США: когда наступит оттепель?, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Хотя ход торгов во многом повторял дни предыдущие — сначала уверенное открытие вверх, затем остановка и медленное сползание вниз с потерей всех достигнутых ранее позиций. Все было так, да не так — вниз, конечно, ползли, но нехотя и лениво, и поэтому до нулевой отметки «дополз» только индекс NASDAQ, а его старшим братьям все же удалось закрепиться в зеленой зоне.

Особенно хорош был индекс DJIA-30, который по итогам дня поднялся на 0,29%, а внутри него лишь котировки 9 акций из 30 завершили день на отрицательной территории. Худшей среди них были акции Nike (NKE, -0,72%). Перед публикацией квартальной отчетности, которая должна появиться на свет в четверг по окончании торгов, компания решила, по-видимому, провести глобальную чистку и один за другим со своих постов ушли сразу 2 ключевых человека — президент и вице-президент компании. При этом их увольнение прошло под очень странной формулировкой «за поведение, не совместимое с основными ценностями Nike». Впрочем, что это такое — объяснений не последовало, так же как и каких-либо других обвинений.

Что же касается итогов недели, то все индексы завершили ее в минусе, и позитивный итого пятничных торгов не спас индексы от просадки в пределах от 1% по NASDAQ, до 1,54% по индексу DJIA-30. При этом все отрасли за исключением коммунального сектора и электроэнергетики также ушли в минус. Максимальные потери понес промышленный сектор, где потери в среднем составили более 2%.

Здесь в течение всей прошедшей недели шел пролив в акциях военно-промышленного комплекса. В меру сил и во многом благодаря негативному прогнозу аналитиков инвестиционного банка Golgman Sachs помогал идти вниз и General Electric (GE, -0,35%), которого продолжает лихорадить не по-детски.

А вот кто продолжает радовать инвесторов, так это акции технологического сектора. Если в целом и этот сектор на прошедшей неделе накрыла небольшая волна фиксации прибыли (в среднем потери по сектору составили 1%), то в отдельных акциях — особенно в тех, где публикуются данные об их деятельности — мы видим очень уверенный и сильный спрос. Продолжает радовать Micron Technology (MU, +2,96%), выросший за неделю на очередные 10%. Здесь все с нетерпением ждут выхода квартальной отчетности, которая должна появиться в четверг после окончания торгов.

А вот акциям Adobe Systems (ADBE, +3,05%) после выхода отчетности о своей деятельности за 4-й квартал 2017 год удалось обновить свой исторический максимум и вплотную приблизиться к уровню в $230. Ведущие аналитики тут же стали пересматривать перспективы этой компании и переставлять повыше свои target price. Сейчас оценка аналитиков указывает, что акции этой интереснейшей компании должны стоить от 250 до 260 долларов за акцию.

Ожидания рынка 19 марта

Пятничные торги и обнадежили, и озадачили. Хотя котировки изменились не сильно, но в отдельных секторах и в отдельных акциях ощущался очень даже хороший спрос. Так, по общему обороту прошедшая пятница вошла в 5-ку самых ликвидных торгов этого года. Что называется, в тихом омуте черти водятся. Рынок ждет и готовится. К чему? Конечно же, к среде, когда появится решение о ставке, а также комментарии и прогнозы от нового председателя ФРС Джерома Пауэлла . Вот тут-то мы все и узнаем, кто он — голубь или ястреб? Что подсказывает, что Пауэлл все же будет придерживаться взвешенной политики своей предшественницы на этом посту — Джанет Йеллен

И если это так, то рынок сейчас просто пытается уйти чуть пониже, чтобы закупиться по более привлекательным ценам и далее рвануть вверх по крайней мере к тем высотам, которые были достигнуты в конце января. Ведь если посмотреть на индексы с начала года, то индекс DJIA-30 показывает с тех пор отрицательную доходность, S&P500 — всего лишь 2-х процентный рост, и только технологический NASDAQ вырос за это время почти на 8,4%.

Что же касается торгов в понедельник, то общий фон к середине дня, к сожалению, можно признать скорее негативным, нежели нейтральным. Кроме китайского рынка, все остальные окрашены хоть и в не ярко красные, но все же умеренно розовые тона. И даже нефть после уверенного пятничного взлета более чем на 2% сегодня медленно, но уверенно сползает вниз, теряя до 0,5%.

В таких условиях и фьючерсы на основные американские индексы тоже не хотят отставать от всей «честной компании» и теряют к 13-00 мск уже достаточно много — вплоть до 1,25% по индексу Dow Jones.

Возникает естественный вопрос: а что, собственно, происходит? Да, собственно, пока ничего. Просто участники рынка заняли выжидательную позицию и пока ее покидать не собираются. Так что нас ждет сегодня еще один день невнятной торговли с попытками еще чуток провалить акции и подготовить более удобную платформу для старта вверх после среды. Или же наоборот — сейчас уйти чуть пониже, чтобы потом падать было не так больно. Но об этом мы узнаем только в среду, а пока — затаились и выжидаем.