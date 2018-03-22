«Голубиная» речь Пауэлла не спасает рынок от распродажи, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Действительно, после выхода данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов котировки черного золота взлетели более чем на 2% и по нефти марки WTI превысили отметку в 65 долларов за баррель, а по марки Brent вплотную подошли к уровню в 70 $\барр. В таких комфортных условиях ценам акций нефтяных компаний не оставалось ничего другого как дружно рвануть вверх, и вчера акции этих компании были лучшими на рынке. Только в среднем акции сырьевого сектора выросли за вчерашний день на 2,5%, а рост в отдельных акциях превышали и 5, и даже 7%. Один только факт, что из всего сырьевого сектора день в красной зоне завершила одна-единственная акция (The Sherwin — Williams Company (SHW, -0,17%)), говорит сам за себя.

А вот с радостью от ФРС как-то не получилось. Сначала, после публикации решения FOMC по ставке, которую в итоге подняли строго на ту величину, что и прогнозировал рынок (+0,25%), а также после выступления на пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла все обрадовались и индексы дружно дернулись вверх, но потом страсти быстро улеглись и конец дня прошел под победный бой барабанов медведей. Весь позитив в последний час торгов был растерян и индексы завершили день в красной зоне с потерями хоть и небольшими, но наверняка весьма болезненными.

Хуже всех пришлось акциям компаний потребительского сектора, где вообще в течение всей торговой сессии наблюдались продажи, и они только усилились после выступления Пауэлла. В среднем акции компаний этого сектора потеряли около 0,9%. Главным возмутителем спокойствия в этом секторе стала компания General Mills (GIS, -8,85%) — один из ведущих производителей пакетированной и расфасованной пищевой продукции. После выхода в принципе неплохой квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этой компании подверглись массированной атаке медведей. Причиной этого стали разочаровывающие прогнозы по прибыли на 2018 года. Как итог — падение почти на 9%. И эти акции потянули за собой вниз акции других компаний, работающих в этом же сегменте, а за ними потянулся и весь потребительский сектор в целом. Точнее, почти весь поскольку были все же приятные исключения, к которым несомненно нужно в первую очередь отнести акции автомобилестроительных гигантов General Motors (GM, +1,87%) и Ford Company (F, +1,00%).

В принципе неплохо на фоне других смотрелся вчера промышленный сектор, который единственный после сырьевого завершил день в зеленой зоне. Средний рост здесь был небольшой — в пределах 0,4%. А лучшими среди акций промышленных компаний были как это ни странно акции многострадальной General Electric (GE, +1,76%). Как видим, «колбасит» эту компанию не по-детски. То камнем вниз, то стрелой вверх. Инвесторы пока явно не могут определиться, что же делать с акциями этого гиганта, попавшего в очень непростую ситуацию?

Ожидания рынка 22 марта

День после… Здесь вполне уместно задать риторический вопрос — что день грядущий нам готовит? После вчерашнего вечера осталось очень много вопросов, на которые мы все же не получили ответы. И ответы эти кстати должны быть получены уже не от ФРС — здесь уже все понятно, а от самих участников рынка. Что дальше? Куда мы все-таки идем? Как видим, первая реакция на решение по ставке была умеренно — негативной. Но это было вчера. А сегодня с утра с самого старта торгов на европейских рынках стала внезапно (внезапно ли?) нарастать волна негатива. Причем конкретной причины почему вдруг все основные европейские индексы и вместе с ними фьючерсы на американские индексы стали падать пока нет. Они просто падают… Почти как — она «просто утонула». Надо ли подавать команду SOS пока не совсем ясно. Хотя допустим фьючерс на индекс NASDAQ к 13-00 мск теряет уже более 1%.

Конечно, можно говорить, что во всем виноват Facebook, но это скорее поиск «козла отпущения». Марк Цукерберг в нынешних условиях ведет себя совершенно правильно, но массовый флэшмоб, устроенный в сетях под лозунгом «Delete Facebook», захватывает все больше сторонников и во конечном счете это может коснуться и, скорее всего уже касается, не только интернета и его пользователей, но и фондового рынка, а через него и экономики в целом. Ну почему бы пользователям сети не устроить новый мировой финансовый кризис таким способом? Вы еще этого не видели? Так скоро увидите! А плюс к этому добавьте реальное беспокойство участников рынка, связанное с запуском сегодня «программы карательных мер против Китая » и возможностью эскалации торговой войны. Короче, в воздухе явно пахнет порохом. А посему надеваем каски и идем на войну. Или прячемся в окопах. Кому что ближе.

И поэтому прогнозировать исход сегодняшних торгов чрезвычайно тяжело. Если смотреть на итоги первой половины дня, то можно предположить, что будет очень плохо и индексы легко и просто могут потерять сегодня 1% и более. Сколько более? Да сколько угодно. Это будет зависеть только от той паники, которая может возникнуть при падении. С другой стороны у американских инвесторов есть глобальная прививка от негатива и вполне возможно, что немного испугавшись и провалив рынок в начале торгов, наиболее активные начнут выкупать рынок и тогда все может перевернуться на 180 градусов. Поэтому следим за развитием событий и особо не поддаемся панике.