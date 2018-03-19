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Власти Новосибирска поддержит акцию «Час Земли»
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Власти Новосибирска поддержит акцию «Час Земли» 

RT на русском 2 часа назад
Мэрия Новосибирска по традиции поддержит экологическую акцию «Час Земли», запланированную на 24 марта, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-центр. На здании администрации погасят архитектурно-декоративную подсветку и дежурное освещение.
Городские власти также призвали местные организации, имеющие в своём ведении здания административного и культурного назначения, поддержать инициативу.
«Рекомендуется отключать лишь архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан», — отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что Кузбасс примет участие в акции «Час Земли».
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