Власти Новосибирска поддержит акцию «Час Земли»

Мэрия Новосибирска по традиции поддержит экологическую акцию «Час Земли», запланированную на 24 марта, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-центр. На здании администрации погасят архитектурно-декоративную подсветку и дежурное освещение.

Городские власти также призвали местные организации, имеющие в своём ведении здания административного и культурного назначения, поддержать инициативу.

«Рекомендуется отключать лишь архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что Кузбасс примет участие в акции «Час Земли».