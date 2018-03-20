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Флюорографические обследования для всех желающих организуют в поликлинике на Армавирской
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Флюорографические обследования для всех желающих организуют в поликлинике на Армавирской 

Управа района Люблино 7 часов назад
Фото: Управа района Люблино
Бесплатные флюорографические обследования в рамках профилактической акции проведут 24 марта в филиале № 2 городской поликлиники № 19, который находится на улице Армавирской.
Данная акция проводится по всей Москве в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы.
«Кроме флюорографического обследования населения старше 18 лет будут организованы консультации врачей-фтизиатров», — поясняется в источнике.
Филиал № 2 городской поликлиники № 19 находится по адресу улица Армавирская, 2/20. (мю)
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