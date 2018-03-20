Флюорографические обследования для всех желающих организуют в поликлинике на Армавирской

Бесплатные флюорографические обследования в рамках профилактической акции проведут 24 марта в филиале № 2 городской поликлиники № 19, который находится на улице Армавирской. Данная акция проводится по всей Москве в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы. «Кроме флюорографического обследования населения старше 18 лет будут организованы консультации врачей-фтизиатров», — поясняется в источнике. Филиал № 2 городской поликлиники № 19 находится по адресу улица Армавирская, 2/20. (мю)