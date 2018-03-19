20 марта в Майкопе пройдет акция «Белая ромашка» 

20 марта 2018 года на площади Ленина в Майкопе состоится акция «Белая Ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Целью данного мероприятия является пропаганда флюорографического обследования как основного и современного метода выявления больных туберкулезом.
«Планируется проведение обследования всех желающих на передвижной флюорографической установке Адыгейского республиканского клинического противотуберкулезного диспансера», сообщает пресс-служба администрации Майкопа.
Аппарат будет установлен на проезжей части улицы Краснооктябрьской, у площади Ленина.
Обследование будет проходить с 11.00 до 14.00 часов.