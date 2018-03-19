Ещё
Galaxy S9+ в производстве дороже, чем Note 8, но дешевле iPhone X
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Galaxy S9+ в производстве дороже, чем Note 8, но дешевле iPhone X 

Android Insider 10 часов назад
Фото: Android Insider
Совокупная стоимость компонентов, применяемых при производстве Galaxy S9+, равна 379 долларам США, выяснили эксперты TechInsights. Это даже больше, чем требовалось для сборки прошлогоднего фаблета Galaxy Note 8, все детали которого на старте продаж модели оценивались в 369 долларов.
Самым дорогим компонентом Galaxy S9+ стал его дисплей. По данным TechInsights, производство изогнутой OLED-матрицы обходится корейскому вендору в 72,5 доллара. Аналогичная деталь Galaxy Note 8 при этом стоит на 9,5 доллара дороже — очевидно, сказывается поддержка «умного» пера S Pen.
Интересно, что дисплей актуального флагмана также оказался дешевле, чем у прошлогоднего. На графике видно, что годом ранее производитель тратил на выпуск органической матрицы аналогичной диагонали и характеристик 78,5 доллара.
На втором месте по стоимости расположился baseband-процессор, оцененный экспертами TechInsights в 68 долларов. По сравнению с флагманскими смартфонами предыдущих лет его стоимость снизилась — на 50 центов относительно Galaxy Note 8 и на 3 доллара относительно Galaxy S8+.
Изрядно подорожала камера Galaxy S9+ с переменной апертурой, которая теперь стоит 48 долларов. Для сравнения: двойная камера прошлогоднего Galaxy Note 8 обошлась южнокорейскому производителю всего в 40,5 доллара, тогда как одиночный модуль для Galaxy S8+ стоил 32 доллара.
Прежде чем обвинить производителя в жадности, вспомните, что конечная стоимость продукта рассчитывается не только на основе затрат на компоненты. В итоговую сумму включены расходы на разработку, продвижение товара, логистику, оплату труда рабочих и множество иных факторов.
Обсудить эту и другие новости из мира Android можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
Android Insider: последние новости
Xiaomi снижает цену самой дорогой версии Mi Mix 2 Стали известны сроки релиза и цена «клона» iPhone X от LG Samsung превзошла Intel в ее сегменте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина500
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов25
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ14
«Перестаньте нас оскорблять»177
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение