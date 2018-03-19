Galaxy S9+ в производстве дороже, чем Note 8, но дешевле iPhone X

Совокупная стоимость компонентов, применяемых при производстве Galaxy S9+, равна 379 долларам США, выяснили эксперты TechInsights. Это даже больше, чем требовалось для сборки прошлогоднего фаблета Galaxy Note 8, все детали которого на старте продаж модели оценивались в 369 долларов.

Самым дорогим компонентом Galaxy S9+ стал его дисплей. По данным TechInsights, производство изогнутой OLED-матрицы обходится корейскому вендору в 72,5 доллара. Аналогичная деталь Galaxy Note 8 при этом стоит на 9,5 доллара дороже — очевидно, сказывается поддержка «умного» пера S Pen.

Интересно, что дисплей актуального флагмана также оказался дешевле, чем у прошлогоднего. На графике видно, что годом ранее производитель тратил на выпуск органической матрицы аналогичной диагонали и характеристик 78,5 доллара.

На втором месте по стоимости расположился baseband-процессор, оцененный экспертами TechInsights в 68 долларов. По сравнению с флагманскими смартфонами предыдущих лет его стоимость снизилась — на 50 центов относительно Galaxy Note 8 и на 3 доллара относительно Galaxy S8+.

Изрядно подорожала камера Galaxy S9+ с переменной апертурой, которая теперь стоит 48 долларов. Для сравнения: двойная камера прошлогоднего Galaxy Note 8 обошлась южнокорейскому производителю всего в 40,5 доллара, тогда как одиночный модуль для Galaxy S8+ стоил 32 доллара.

Прежде чем обвинить производителя в жадности, вспомните, что конечная стоимость продукта рассчитывается не только на основе затрат на компоненты. В итоговую сумму включены расходы на разработку, продвижение товара, логистику, оплату труда рабочих и множество иных факторов.

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