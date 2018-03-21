Оборот TeleTrade в 2017 году вырос на $347 млрд

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика». Группа компаний «TeleTrade», входящая в Топ-3 крупнейших форекс-компаний в РФ , увеличила торговый оборот в 2017 г. на 66%, или на $347 млрд, — до $869 млрд

Этому способствовали рост волатильности на международном валютном рынке и постоянное совершенствование сервисов TeleTrade: от аналитики до скорости исполнения клиентских заявок, отмечается в комментарии группы компаний.

Наиболее популярной валютной парой традиционно осталась EUR/USD с долей 20,5% от общего объема торгов ГК.

Двумя другими наиболее популярными инструментами стали пары с американским долларом: GBP/USD (18,3%) и USD/JPY (17,6%). Таким образом, на три лидирующих инструмента пришлось более половины объема торгов — 56,4%.

Резко выросла интенсивность торговли: в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество сделок увеличилось сразу на 65%.

"Учитывая, что число клиентов компании за прошедший год выросло на 13%, можно уверенно говорить о всплеске торговой активности: в среднем клиент TeleTrade в 2017 г. совершал сделки чаще и в большем количестве, чем в 2016 г. ", — отметили в группе компаний.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло:

"Прошедший год мы уверенно можем занести в свой актив. Рост показателей — лучшее тому свидетельство. После некоторой турбулентности прошлых лет рынок пришел в себя.

Если не вмешается большая международная политика, мы ожидаем дальнейшего оживления отрасли и усиления конкуренции, особенно за новых клиентов". [/ИСТОРИЯВОПРОСА] На качестве предоставляемых услуг ГК позитивно сказалось и заключение соглашения Thomson Reuters с российской компанией «Телетрейд групп» в мае 2017 г. Лицензированные котировки от лидера рынка финансово-информационных потоков обеспечили клиентов компании наиболее актуальной и достоверной информацией.

Бренд TeleTrade в 2017 г. стал обладателем премии «Народная марка» в категории «форекс-дилеры». TeleTrade является дважды лауреатом премии «Марка №1 в России», первую премию группа компаний получила в 2015 г.

В ушедшем году TeleTrade стала спонсором клуба английской Премьер-лиги Burnley — команды с уникальной и богатой историей.

Основанный в 1882 г. клуб дважды становился чемпионом Англии , выигрывал Кубок Англии, а также входит в число всего трех команд, побеждавших во всех четырех высших профессиональных дивизионах английского футбола. В свое время за Burnley выступал хорошо известный российским болельщикам легендарный английский футболист Пол Гаскойн