Ещё
Увеличение стоимости проезда в системе «Платон» окажет влияние на транспортировку опасных грузов автомобильным транспортом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Увеличение стоимости проезда в системе «Платон» окажет влияние на транспортировку опасных грузов автомобильным транспортом 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщил в ходе международной конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов», организованной компанией Maхconference, вице-президент Национальной ассоциации перевозчиков нефтепродуктов Андрей Белов, среди факторов влияния — введение для производителей утилизационного сбора на полуприцепы-цистерны, а так же его увеличение на тягачи. Так же планируется пятикратное увеличение количества пунктов весогабаритного контроля — до 125 и внедрение системы допусков к перевозкам при соблюдении требования соответствия перевозчикам требований соответствующего норматива Минтранса. На экономическую эффективность деятельности автоперевозчиков окажет свое влияние и увеличение стоимости проезда в системе «Платон» до 2,15 руб за км. (на 13%) и увеличение штрафных санкций. Так же в текущем году ожидается внедрение ФАС системы тарифообразования в том числе, в сфере услуг по перевозкам с целью повышения прозрачности решений на тендерах.
РЖД-Партнер: последние новости
В РЖД не отрицают, что в будущем могут применять криптовалюту при расчетах Из Петербурга в Москву дешевле путешествовать самолетом, а обратно – поездом Порты продолжат наращивать мощности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»845
ЕС поддержал наказание России160
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие258
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова17
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось9
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение