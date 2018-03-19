Увеличение стоимости проезда в системе «Платон» окажет влияние на транспортировку опасных грузов автомобильным транспортом 

Как сообщил в ходе международной конференции «Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов», организованной компанией Maхconference, вице-президент Национальной ассоциации перевозчиков нефтепродуктов Андрей Белов, среди факторов влияния — введение для производителей утилизационного сбора на полуприцепы-цистерны, а так же его увеличение на тягачи. Так же планируется пятикратное увеличение количества пунктов весогабаритного контроля — до 125 и внедрение системы допусков к перевозкам при соблюдении требования соответствия перевозчикам требований соответствующего норматива Минтранса. На экономическую эффективность деятельности автоперевозчиков окажет свое влияние и увеличение стоимости проезда в системе «Платон» до 2,15 руб за км. (на 13%) и увеличение штрафных санкций. Так же в текущем году ожидается внедрение ФАС системы тарифообразования в том числе, в сфере услуг по перевозкам с целью повышения прозрачности решений на тендерах.