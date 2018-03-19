Эксперт: в 2019 году ставка по ипотеке для всех категорий граждан может достигнуть 6—7% годовых

Ставки по ипотеке для всех граждан России могут приблизиться к 6—7% годовых уже в 2018 году. Такое мнение в интервью порталу Банки.ру выразил главный экономист «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

По его словам, ипотека в России сейчас дешевеет как вследствие общего падения рублевых процентных ставок в России, так и благодаря специальным государственным программам, которые стимулируют приобретение недвижимости за заемные средства (семейная ипотека, различные региональные программы поддержки ипотеки, налоговые имущественные вычеты по ипотечному жилью).

Табах считает, что по «семейной» ипотеке в ближайшие пару лет ставки снижаться не будут (по программам семейной ипотеки с господдержкой минимальное значение сейчас находится на уровне 6% годовых).

«Что касается прогнозов по общей ипотеке, то здесь, скорее всего, мы увидим в ближайший год падение на 1—1,5 процентного пункта, — говорит Табах. — При текущей инфляции и текущих прогнозах, а также общей ситуации на рынке и стимулировании банков к выдаче ипотеки я не удивлюсь, что в следующем году мы увидим ставку по качественным ипотечным кредитам между 6—7% годовых для всех, не только для семей».

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