На крипторынке наступает момент истины? Комментарий Владимира Левченко

Количество запросов по слову «биткоин», по данным Google, сократилось более чем на 80% по сравнению с декабрьскими максимумами. Количество твитов с упоминанием биткоина уменьшилось с 155 600 сообщений до 63 000, подсчитали в BitInfoCharts. По данным Blockchain.info, количество биткоин-транзакций снизилось на 60% по сравнению с 13 декабря. Корреляция динамики запросов в поисковых системах и курса биткоина потрясающая — это почти два одинаковых графика.

С точки зрения технического анализа на графике биткоина приближается формирование так называемого креста смерти — когда 50-дневная скользящая средняя линия пересекает сверху вниз 200-дневную. Считается, что такая формация приводит к сильному понижательному тренду. Исходя из того факта, что криптовалюты очень хорошо подчиняются техническому анализу, это факт будет усиливать ценовое давление на биткоин.

Однако «крест смерти» работает далеко не всегда. Даже в истории биткоина был случай, когда его формирование приходилось на важный минимум цены. Но был и случай, когда «крест смерти» привел к падению цен втрое.

Сейчас для рынка криптовалют может настать момент истины. Математики из разных университетов мира посчитали, что основная масса криптовалют находится в руках очень ограниченного круга лиц. Современный рынок криптовалют — это некий «междусобойчик», цель которого — найти как можно больше инвесторов и продать им «бесценный» актив как можно дороже.

Исходя из динамики цены и запросов в поисковых системах можно сделать вывод, что основные держатели криптовалют сейчас находятся перед важным выбором: либо пойти на новый рост с риском не найти новых инвесторов и потерять вложенные деньги, либо продавать по текущим ценам — тогда курс биткоина может уйти к 3000 долларов и ниже — и уже там начинать новый хайп, рассказывая всему миру о том, что пузырь был, но лопнул или сдулся, и теперь начнется новый качественный рост цен на криптоактивы.