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Экономисты готовят поправки к ГК РФ
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Экономисты готовят поправки к ГК РФ 

Время бухгалтера 3 часа назад
Минэкономразвития РФ хочет исключить из ГК РФ нормы, которые предусматривают ликвидацию АО и ООО, когда цена активов общества снижается настолько, что становится меньше его уставного капитала по окончании второго или каждого следующего финансового года.
Эти положения планируется исключить и из законов, регламентирующих деятельность АО и ООО.
Ведомство также хочет конкретизировать нормы гражданского права, которые регулируют механизм «бери или плати».
В статью ГК РФ, в которой говорится об абонентском договоре, министерство хочет включить пункт, который предусматривает следующее: в абонентском договоре может оговариваться отдельная плата за количество или объем дополнительных исполнений. В таком договоре станет возможным предусматривать разницу между ценой стандартной и дополнительной единицы исполнения.
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