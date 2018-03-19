Экономисты готовят поправки к ГК РФ

Минэкономразвития РФ хочет исключить из ГК РФ нормы, которые предусматривают ликвидацию АО и ООО, когда цена активов общества снижается настолько, что становится меньше его уставного капитала по окончании второго или каждого следующего финансового года.

Эти положения планируется исключить и из законов, регламентирующих деятельность АО и ООО.

Ведомство также хочет конкретизировать нормы гражданского права, которые регулируют механизм «бери или плати».

В статью ГК РФ, в которой говорится об абонентском договоре, министерство хочет включить пункт, который предусматривает следующее: в абонентском договоре может оговариваться отдельная плата за количество или объем дополнительных исполнений. В таком договоре станет возможным предусматривать разницу между ценой стандартной и дополнительной единицы исполнения.