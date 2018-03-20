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УБРиР уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях
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УБРиР уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях 

Банки.ру 6 часов назад
По депозиту «Гибкий» и «Гибкий онлайн» ставка уменьшена на 0,05—0,35 процентного пункта. Теперь средства размещаются под 5,95—6,3% годовых и 6,15—6,5% годовых соответственно. Срок — от 61 дня до 367 дней. Минимальная сумма размещения — 300 тыс. рублей (онлайн — 100 тыс. рублей). Депозит можно пополнять, а также совершать расходные операции. Возможно льготное досрочное расторжение договора. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.
По «iдепозиту» ставка снижена на 0,4—0,9 п.п. Действующие ставки 2,5—7,15% годовых. Срок — от трех до 180 дней. Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей. Уплата процентов — ежемесячно или в конце срока договора.
По «Капитальному» снижение составило 0,65—0,7 п.п. Теперь средства размещаются под 6,5—6,85% годовых. Минимальная сумма размещения — 10 млн рублей. Срок — от 61 до 150 дней. Выплата процентов — ежемесячно. Возможно пополнение в течение срока депозита, но не позже чем за 14 дней до окончания срока действия договора. Частичное изъятие возможно, до минимальной суммы размещения.
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