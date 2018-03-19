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Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха с детьми на весенние каникулы
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Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха с детьми на весенние каникулы 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
— Рейтинг представлен по данным броней отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
В топ-10 городов, популярных для поездок с детьми на весенние каникулы, входят: Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Москва, Казань, Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.
По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют жилье в Нижнем Новгороде в дни весенних каникул в среднем на 2 ночи и тратят на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.
Для сравнения в Северную столицу едут в среднем на 7 дней и тратят 2,5 тысячи рублей в сутки. В Сочи — 2,3 тысячи рублей в сутки, а остаются обычно на 9 ночей. На сутки меньше гостят в Ялте, проживание обходится в 2,4 тысячи рублей. В Москву едут дня на три, готовят 2,9 тысячи рублей за проживание. В Казани сутки обходятся в 2,6 тысяч рублей, приезжают на 4 ночи. В Анапе — 2,2 тысячи рублей/ 7 ночей. В Екатеринбург едут на три ночи, цены на проживание — 2,6 тысяч рублей. В Ярославле ночь обойдется в 2,8 тысяч рублей, остаются туристы на 2 дня. В Калининграде на день больше и тратят 2,7 тысяч рублей за сутки.
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