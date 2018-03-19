Playboy станет первым медиа в истории, принимающим криптовалюты

На сайте американского Playboy появилась новость о том, что компания разрабатывает онлайн-кошелек, который будет поддерживать ряд криптовалют.

В будущем с помощью такого кошелька можно будет платить за услуги на всех онлайн-платформах Playboy.

Фото Marco Verch, flickr.com «Популярность альтернативных методов оплаты продолжает расти во всем мире, поэтому мы решили предоставить новые возможности цифровых платформ Playboy. Мы хотим предложить 100 миллионам наших клиентов дополнительную гибкость в способах оплаты», — сказала Рейна Патель, главный коммерческий директор и руководитель отдела операций для Playboy Enterprises, Inc.

Интеграция платежей начнется с портала Playboy TV. Пользователи смогут расплачиваться криптовалютой и получать доступ к основному контенту, эксклюзивным материалам, дополненной реальности и виртуальной реальности. Они также получат возможность комментировать и голосовать.

К оплате будут приниматься не только биткоины, Ethereum и другие популярные криптовалюты, но и VIT-токены (Vice Industry Token), созданные специально для покупки контента для взрослых. При этом предполагается, что посетители Playboy смогут не только расплачиваться токенами, но и зарабатывать их.

Запуск такого кошелька планируется запустить до конца года.

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