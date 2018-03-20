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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 2,14%
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Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 2,14% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, холдинговых компаний и недвижимости.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подешевел на 2,14%, достигнув 6-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции SM Investments Corp (PS:SM), которые подорожали на 8,50 п. (0,90%), закрывшись на отметке в 949,00. Котировки Energy Development Corp (PS:EDC) выросли на 0,010 п. (0,18%), завершив торги на уровне 5,720. Бумаги Universal Robina Corp (PS:URC) подешевели на 1,00 п. (0,66%), закрывшись на отметке 150,00.
Лидерами падения стали акции Ayala Corp (PS:AC), цена которых упала на 73,00 п. (7,23%), завершив сессию на отметке 937,00. Акции Robinsons Land Corp (PS:RLC) поднялись на 1,180 п. (5,76%), закрывшись на уровне 19,320, а Globe Telecom Inc (PS:GLO) снизились в цене на 78,00 п. (4,67%) и завершили торги на отметке 1.591,00.
На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (175) превысило количество закрывшихся в плюсе (53), а котировки 37 акций практически не изменились.
Котировки акций Globe Telecom Inc (PS:GLO) упали до 52-недельного минимума, упав на 4,67%, 78,00 п., и завершили торги на отметке 1.591,00.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,29%, или 3,80, достигнув отметки $1.314,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,01%, или 0,63, до $62,76 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,77%, или 0,51, до отметки $66,56 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,10% до 8,2220, а котировки USD/PHP упали на 0,17%, достигнув отметки 52,047.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 89,49.
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