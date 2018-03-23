Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 1,89%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов холдинговых компаний, недвижимости и банковских и финансовых услуг.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite упал на 1,89%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Robinsons Land Corp (PS:RLC), которые подорожали на 0,450 п. (2,25%), закрывшись на отметке в 20,450. Котировки Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли на 0,026 п. (0,50%), завершив торги на уровне 5,200. Бумаги Jollibee Foods Corp (PS:JFC) выросли в цене на 1,20 п. (0,42%), закрывшись на отметке 288,00.

Лидерами падения стали акции Ayala Land Inc (PS:ALI), цена которых упала на 1,600 п. (3,81%), завершив сессию на отметке 40,350. Акции GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) поднялись на 39,00 п. (3,23%), закрывшись на уровне 1.170,00, а SM Investments Corp (PS:SM) снизились в цене на 31,00 п. (3,16%) и завершили торги на отметке 949,00.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (141) превысило количество закрывшихся в плюсе (67), а котировки 39 акций практически не изменились.

Котировки акций Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли до 52-недельного минимума, повысившись на 0,50%, 0,026 п., и завершили торги на отметке 5,200.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,97%, или 12,90, достигнув отметки $1.340,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,82%, или 0,53, до $64,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,58%, или 0,40, до отметки $69,31 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,04% до 8,2769, а котировки USD/PHP упали на 0,16%, достигнув отметки 52,345.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 89,25.