Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,90 проц.

Токио, 19 марта / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи упал на 0,90 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии , остановился на отметке в 21480,90 пункта, что на 195,61 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, упал на 16,66 пункта или 0,96 проц., составив 1719,97 пункта. —0—