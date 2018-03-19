Хедж-фонды ставят на иену на фоне скандала в Японии

Хедж-фонды начали делать ставки на укрепление японской валюты на фоне скандала вокруг правительства Синдзо Абэ , пишет Bloomberg

Ранее хедж-фонды делали ставки против иены в течение почти всего периода после выборов президента США в 2016 году. Победа Дональда Трампа на этих выборах подогрела ожидания относительно того, что снижение налогов обеспечит стимул для роста американской экономики и повышения ставки ФРС

Однако на фоне проблем, с которыми столкнулся кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ, интерес инвесторов к иене, возможно, достиг своего пика. Недавние данные о ставках на валюты с использованием заемных средств (ключевая стратегия хедж-фондов) показывают чистые длинные позиции по иене впервые с прошлой весны.

Как сообщали "Вести. Экономика", по данным опроса, проведенного газетой The Asahi Shimbun, уровень поддержки правительства Японии упал до минимума с 2012 года, когда Абэ стал главой кабмина страны.

За прошедший месяц рейтинг поддержки кабинета министров опустился на 13 п. п. до 31%. Уровень недовольства правительством повысился на 11 п. п. до 48% на фоне политического скандала в Японии.

Поводом для скандала стала продажа принадлежащих государству земель по заниженной цене националистической организации "Моритомо гакуэн".

Земля в префектуре Осака была продана "Моритомо гакуэн" в 2016 году лишь за небольшую часть рыночной стоимости. Эта сделка привела к обвинениям в фаворитизме отчасти потому, что жена премьер-министра была знакома с главой организации.

На прошлой неделе министерство финансов Японии признало, что оно изменило записи, связанные с продажей земель. Ссылки на Абэ, его жену Акиэ Абэ и министра финансов Таро Асо были удалены из записей министерства финансов о сделке.

Абэ настаивает, что он и его жена не участвовали в продаже земли.