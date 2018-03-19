Санкт-Петербург опустился с 56 на 92 место в рейтинге цен на элитное жилье

Санкт-Петербург опустился с 56 места в 2016 году на 92 позицию в 2017 году в рейтинге цен на элитное жилье в 100 городах мира, следует из отчета Prime International Residential Index (PIRI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Москва поднялась на одну строчку, заняв 98 место. По итогам 2017 года стоимость элитной жилой недвижимости Москвы снизилась на 9,2%, Санкт-Петербурга — на 7,4%.

«По динамике цен столица России заняла 98 место, 99 место у Дохи (-15%), замыкает сотню Лагос (-25%)… Санкт-Петербург занял 92 место», — указано в сообщении компании. Как пояснили RNS в Knight Frank, в 2016 году Москва располагалась на 99 строчке, Санкт-Петербург — на 56-й.

Низкие позиции Санкт-Петербурга в рейтинге 2017 года обусловлены усиливающейся конкуренцией между первичным рынком и «новой вторичкой» (введенным в эксплуатацию жильем, у которого еще не было собственников. — RNS). «Строящиеся проекты качественно превосходят старые дома и больше соответствуют изменившимся предпочтениям покупателей, поэтому собственники „новой вторички“ вынуждены снижать цены», — приводятся в сообщении слова генерального директора Knight Frank в Санкт-Петербурге Николая Пашкова

По словам директора департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмилы Потаповой, отрицательная динамика средней цены в элитных новостройках Москвы связана с изменением структуры предложения и выходом на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте. «Фактическое снижение цен в период реализации проекта, пожалуй, исключение на сегодняшнем рынке, и происходит лишь в тех объектах, которые испытывают трудности с реализацией. Цены в интересных, качественных проектах от известных застройщиков демонстрируют уверенный рост», — добавляет она.

Первую строчку рейтинга PIRI по итогам 2017 года занял китайский Гуанчжоу с динамикой роста цен в 27,4%. На втором месте — южноафриканский Кейптаун (+19,9%), на третьем — американский Аспен (+19%).