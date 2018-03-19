Ещё
Санкт-Петербург опустился с 56 на 92 место в рейтинге цен на элитное жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкт-Петербург опустился с 56 на 92 место в рейтинге цен на элитное жилье 

Rambler News Service 3 часа назад
Санкт-Петербург опустился с 56 места в 2016 году на 92 позицию в 2017 году в рейтинге цен на элитное жилье в 100 городах мира, следует из отчета Prime International Residential Index (PIRI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Москва поднялась на одну строчку, заняв 98 место. По итогам 2017 года стоимость элитной жилой недвижимости Москвы снизилась на 9,2%, Санкт-Петербурга — на 7,4%.
«По динамике цен столица России заняла 98 место, 99 место у Дохи (-15%), замыкает сотню Лагос (-25%)… Санкт-Петербург занял 92 место», — указано в сообщении компании. Как пояснили RNS в Knight Frank, в 2016 году Москва располагалась на 99 строчке, Санкт-Петербург — на 56-й.
Низкие позиции Санкт-Петербурга в рейтинге 2017 года обусловлены усиливающейся конкуренцией между первичным рынком и «новой вторичкой» (введенным в эксплуатацию жильем, у которого еще не было собственников. — RNS). «Строящиеся проекты качественно превосходят старые дома и больше соответствуют изменившимся предпочтениям покупателей, поэтому собственники „новой вторички“ вынуждены снижать цены», — приводятся в сообщении слова генерального директора Knight Frank в Санкт-Петербурге Николая Пашкова.
По словам директора департамента жилой недвижимости Knight Frank Людмилы Потаповой, отрицательная динамика средней цены в элитных новостройках Москвы связана с изменением структуры предложения и выходом на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте. «Фактическое снижение цен в период реализации проекта, пожалуй, исключение на сегодняшнем рынке, и происходит лишь в тех объектах, которые испытывают трудности с реализацией. Цены в интересных, качественных проектах от известных застройщиков демонстрируют уверенный рост», — добавляет она.
Первую строчку рейтинга PIRI по итогам 2017 года занял китайский Гуанчжоу с динамикой роста цен в 27,4%. На втором месте — южноафриканский Кейптаун (+19,9%), на третьем — американский Аспен (+19%).
В отличие от 2016 года, когда китайские города занимали первые три позиции рейтинга, в 2017 году Шанхай и Пекин оказались за пределами первой десятки с ростом цен чуть более 9% и почти 7% соответственно (15 и 20 места).
Rambler News Service: последние новости
Биржевой курс доллара незначительно растет после выборов президента РФ Биржевой курс евро впервые с середины февраля превысил 71 рубль Эксперты РАНХиГС зафиксировали дефицит рабочей силы в России в 2017 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»854
ЕС поддержал наказание России161
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие261
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова17
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение