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В Москве и Петербурге снизились цены на элитное жилье
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В Москве и Петербурге снизились цены на элитное жилье 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 19 мар — РИА Недвижимость. Стоимость элитной жилой недвижимости Москвы по итогам 2017 года в среднем снизилась на 9%, Санкт-Петербурга — на 7%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
Как указывается в нем, по годовой динамике цен на элитное жилье Петербург занял 92-е место в мире, Москва — 98-е место, ниже нее в первой сотне оказались только Доха (-15%) и Лагос (-25%).
По мнению аналитиков компании, показатели рынка элитной недвижимости российской столицы тесно связаны с изменением цен на нефть — цены на жилье упали в первой половине 2017 года, но продемонстрировали небольшой рост в конце года.
Кроме того, отрицательная динамика средневзвешенной цены на первичном рынке элитной недвижимости Москвы связана с изменением структуры предложения и выходом на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте, отмечается в пресс-релизе.
"Фактическое снижение цен в период реализации проекта, пожалуй, исключение на сегодняшнем рынке и происходит лишь в тех объектах, которые испытывают трудности с реализацией. Цены в интересных, качественных проектах от известных застройщиков демонстрируют уверенный рост", — говорится в нем.
Мировым лидером по росту цен на элитное жилье стал китайский Гуанчжоу с годовым приростом в 27,4%, добавляется в сообщении. Второе и третьи места получили Кейптаун (+20%) и Аспен (+19%). В целом две трети городов, вошедших в исследование Knight Frank, продемонстрировали статическую или позитивную динамику, а 11% — двузначный рост цен.
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