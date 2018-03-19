В Москве и Петербурге снизились цены на элитное жилье

МОСКВА , 19 мар — РИА Недвижимость. Стоимость элитной жилой недвижимости Москвы по итогам 2017 года в среднем снизилась на 9%, Санкт-Петербурга — на 7%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в нем, по годовой динамике цен на элитное жилье Петербург занял 92-е место в мире, Москва — 98-е место, ниже нее в первой сотне оказались только Доха (-15%) и Лагос (-25%).

По мнению аналитиков компании, показатели рынка элитной недвижимости российской столицы тесно связаны с изменением цен на нефть — цены на жилье упали в первой половине 2017 года, но продемонстрировали небольшой рост в конце года.

Кроме того, отрицательная динамика средневзвешенной цены на первичном рынке элитной недвижимости Москвы связана с изменением структуры предложения и выходом на рынок большого числа новых проектов в премиальном сегменте, отмечается в пресс-релизе.

"Фактическое снижение цен в период реализации проекта, пожалуй, исключение на сегодняшнем рынке и происходит лишь в тех объектах, которые испытывают трудности с реализацией. Цены в интересных, качественных проектах от известных застройщиков демонстрируют уверенный рост", — говорится в нем.