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Индийские таможенники нашли в туалете самолета четыре золотых слитка
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Индийские таможенники нашли в туалете самолета четыре золотых слитка 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Таможенная служба Индии обнаружила в туалете самолета, прилетевшего из Дубаи в индийский город Мангалур, четыре золотых слитка, стоимость которых оценивается примерно в 1,22 миллиона рупий (около 188 тысяч долларов), сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в ведомстве.
Инцидент произошел в воскресенье на борту самолета индийской авиакомпании Jet Airways, прилетевшем в Мангалур утром по местному времени. По данным источников, килограммовые слитки, предположительно, должен был забрать курьер во время внутреннего рейса в Мумбаи.
У одного из пассажиров этого рейса, по данным телеканала, таможенники также изъяли небольшие куски золота, стоимость которых оценивается в 700 тысяч рупий (10,7 тысячи долларов). По данным источников в ведомстве, он незаконно перевозил драгоценный металл в прямой кишке. Пассажир был задержан, поиски другого предполагаемого контрабандиста продолжаются.
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