Петербургская группа Becar вложится в апарт-отель в Дубае

Группа Becar Александра Шарапова вместе с арабской компанией Sol Properties Development инвестирует в апарт-комплекс в Дубае ОАЭ , общей площадью 17,2 тыс. кв. м, сообщает Becar. Группа планирует заработать 30% годовых.

Инвестиции в проект превысят 30 млн долларов с учетом приобретенного земельного участка, проектирования и девелоперской деятельности. Апарт-комплекс из трех башен начнут строить в развивающемся районе International Media Prodaction Zone осенью этого года и возведут к весне 2021-го. Подрядчиком станет арабская Bhatia General Constracting Company, сообщает Becar.

Здания разместятся на трех смежных участках земли общей площадью 0,6 га. Их 1,5 года назад приобрела группа Becar за 7,5 млн долларов. «Мы выступим соинвесторами и будем вести контроль за строительством и проектированием. В Дубай вылетит наша проектная команда», — пояснили в пресс-службе Becar.

В Арабских Эмиратах компания не ограничится единственным проектом апарт-комплекса. «УК NAI Becar планирует выйти из проекта в течение трех лет, заработав 30% годовых. Вырученные средства мы направим в новые проекты под брендом Vertical с нашими соинвесторами на том же рынке», — сообщает Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group.

Дубай — один из самых быстроразвивающихся городов на планете. Его туристический поток достигает 25 млн человек в год. К 2020 году эта цифра должна возрасти до 55 млн туристов. Средняя годовая загрузка отелей, по официальной статистике Эмирата Дубай, — 95%.

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