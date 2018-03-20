Деньги для кредитора. Как новые ограничения по микрозаймам повлияют на инвесторов

Со следующего года Банк России намерен резко ограничить размер и ставку «займов до зарплаты», заявил в феврале директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков . Регулятор продолжает принимать все новые меры, которые должны способствовать снижению интереса МФО к краткосрочному высокорискованному кредитованию.

Эта инициатива будет иметь серьезные последствия для всего российского микрофинансового рынка. Для того, чтобы остаться на рынке, многим компаниям придется внести изменения в действующие бизнес-модели и внедрить новые продукты, которые будут востребованы населением и компенсируют снижение привлекательности «займов до зарплаты».

Очевидно, что сделать это качественно и быстро смогут далеко не все — значительная доля компаний все-таки будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Исход инвесторов

Новость о дальнейшем ужесточении регулирования заставила задуматься и частных инвесторов, которые за последние 1,5-2 года значительно увеличили свои вложения в МФО. Большой процент таких инвесторов успели вложиться в том числе в организации, которые специализируются на PDL (pay day loans, «займы до зарплаты») — именно этот сегмент рынка пострадает в наибольшей степени.

Да, ограничения начнут действовать почти через год, но большинство инвесторов не станут дожидаться этого срока. Вероятно, в ближайшее время россияне станут отзывать свои инвестиции либо переводить их в МФО, работающие в других сегментах, таких как потребительcкое кредитование и POS.

Новое регулирование поменяет расстановку сил на рынке — возможно, произойдет укрупнение некоторых игроков за счет ушедших компаний. Существует опасность появления «серых» и «черных» кредиторов, которые должны будут заполнить образовавшийся вакуум, ведь услуги в сегменте коротких займов по-прежнему востребованы у населения.

Кроме того, исход инвесторов с рынка PDL может вызвать цепную реакцию и в других сегментах микрофинансирования.

Впрочем, ужесточение не сильно навредит игрокам из других секторов рынка МФО. Скорее всего, они продолжат свою работу и развитие, что потребует дополнительного фондирования.

Где брать деньги

С 2015 года рынок МФО растет именно за счет займов со стороны физлиц. Среднегодовая динамика роста в течение последних двух лет находится на уровне 30% годовых. Во многом это вязано с сокращением реальных доходов трудоспособного населения, которое все чаще решает свои финансовые проблемы за счет заемных средств.

Ускорению этой динамики препятствует дефицит свободных средств, которые можно было бы пустить на увеличение кредитного портфеля за счет повышения объемов выдачи займов. Однако большую часть прибыли МФО сегодня направляют на собственное фондирование.

Тем не менее в перспективе нескольких лет отрасль потребует новых источников финансирования. Оборачиваемости микрокредитных средств для дальнейшего увеличения объема займов мешает уровень просроченной задолженности, который с 2015 года снизился всего на несколько процентов.

Сейчас на российском рынке начинают появляться фонды, основной целью которых является финансирование финтеха. Некоторые из них готовы вкладываться в проекты, находящиеся на «зрелой» стадии развития. Речь идет, например, о совместном фонде основателя Qiwi Сергея Солонина и венчурного гиганта Target Global, который будет оказывать поддержку стартапам на суммы, не превышающие $500 000.

Также в середине 2017 года было анонсировано создание фонда Fintech Credit Fund объемом в $200 млн, который будет финансировать компании, занимающиеся потребительским кредитованием.

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А есть ли альтернатива

Фонд Fintech Credit Fund не планирует использовать залоговое и личное поручительство со стороны собственников стартапов, поэтому инвестиции будут долговыми, а не долевыми. По сути, финансирование будет осуществляться в форме займов.

Для успешных компаний, показывающих хорошие результаты такая форма может быть удобной, поскольку сохраняется контроль в уставном капитале. Но так как условия финансирования будут обсуждаться отдельно с каждым проектом, то существует большая вероятность довольно высокой стоимости возможных инвестиций.

Вероятно, что тем компаниям МФК, которые показали хорошие результаты в 2017 году, выгоднее будет наращивать привлечение частных инвестиций. Несмотря на общий тренд снижения ставок для частных инвесторов, обращение в МФО сейчас для них гораздо привлекательнее других инструментов, прежде всего банковских депозитов.

Таким образом, для компаний которые остро нуждаются в фондировании, 2018 год будет проходить в борьбе именно за такого инвестора. Обращаться в фонды, подобные Fintech Credit Fund будет актуально для тех компаний, которые не смогли обеспечить соответствие требованиям ЦБ для получения статуса МФК.

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