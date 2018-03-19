Глава китайского Центробанка ушел в отставку

Глава Народного банка Китая НРБ ) Чжоу Сяочуань, возглавлявший Центробанк страны) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность. Пост председателя НРБ занял его заместитель И Ган, передает ТАСС

Решение было принято на седьмом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Кандидатуру И Гана выдвинул переназначенный в воскресенье на очередной срок премьер Госсовета КНР (глава правительства) Ли Кэцян, а депутаты путем тайного голосования утвердили его кандидатуру.

70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году. Он считается одной из самых влиятельных экономических фигур в мире. С 1991 по 1995 год он занимал должность вице-президента китайского Центробанка. В 1998 году он возглавил Китайский строительный банк, который тогда был одним из самых крупных в Китае. Эту должность он занимал до 2000 года. В 2002 году Сяочуань возглавил НРБ.

И Ган родился в 1958 году, он доктор экономических наук, профессор. С 1997 года И занимал различные должности в структуре китайского ЦБ, в том числе начальника департамента монетарной политики. В декабре 2007 года он был назначен заместителем председателя НРБ, в июле 2009 стал руководителем Государственного управления валютного контроля.

Напомним, в начале марта китайские власти заявили, что будут способствовать

интернационализации

юаня, в частности за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка.

"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала", — сообщил Чжоу Сяочуань на пресс-конференции в Пекине.

По словам тогдашнего главы НРБ, дальнейшее открытие финансового рынка поможет процессу интернационализации юаня.

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.