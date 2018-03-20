Белгородцы могут присоединиться к «Часу Земли»

Белгородцы могут присоединиться к международной экологической акции «Час Земли», сообщает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.

24 марта с 20.30 до 21.30 участники акции по всему миру погасят свет в своих домах и квартирах и подсветку зданий. Акция позволит привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов.

Ежегодно в экологической акции участвуют более двух миллиардов человек из более 180 стран и почти семи тысяч городов.