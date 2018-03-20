Ещё
Белгородцы могут присоединиться к «Часу Земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородцы могут присоединиться к «Часу Земли» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Белгородцы могут присоединиться к международной экологической акции «Час Земли», сообщает департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
24 марта с 20.30 до 21.30 участники акции по всему миру погасят свет в своих домах и квартирах и подсветку зданий. Акция позволит привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов.
Ежегодно в экологической акции участвуют более двух миллиардов человек из более 180 стран и почти семи тысяч городов.
АиФ: последние новости
Как молодым семьям получить субсидию от государства для покупки жилья? Актер Федор Добронравов оказался в больнице В Орле ограничат движение транспорта в День воссоединения Крыма с Россией
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза187
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина156
О чем говорили Путин и Трамп63
Посол РФ вызван в МИД Чехии135
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение