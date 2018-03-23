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Венесуэла создает экономические зоны для использования криптовалюты «петро» — Мадуро
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Венесуэла создает экономические зоны для использования криптовалюты «петро» — Мадуро 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании четырех экономических зон для работы с криптовалютой «петро».
"Я решил создать четыре эксклюзивные и специальные экономические зоны, где будет возможность торговать при помощи «петро». Это — остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес, специальные экономические зоны «Парагуана» и «Уренья», — заявил Мадуро в четверг в эфире местного телевидения.
С пятницы, 23 марта, в Венесуэле стартует продажа «петро». Ее могут приобрести все граждане и предприятия с помощью соответствующей страницы в интернете за юани, рубли, турецкие лиры и евро, а также за криптовалюту биткоин, эфериум и нем.
Мадуро сообщил также, что все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за «петро». Также центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за «петро».
Глава Венесуэлы призвал производителей соседнего с Венесуэлой колумбийского департамента Норте-де-Сантандер продавать свою продукцию за венесуэльскую криптовалюту. «Если Норте-де-Сантандер желает процветания, пусть идет в зону „петро“, — сказал Мадуро.
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