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Венесуэла может создать новую криптовалюту с привязкой к ресурсам страны — поcол в РФ
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Венесуэла может создать новую криптовалюту с привязкой к ресурсам страны — поcол в РФ 

Прайм 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Венесуэла может создать очередную криптовалюту, поддержанную природными ресурсами страны, рассказал РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Наш президент Николас Мадуро объявил, что после создания «петро», которая поддерживается нефтью с месторождения «Аякучо», будет идти дальше и создаст криптовалюту, основанную на золоте. Однако у нас очень много других ресурсов, которыми богата Венесуэла. Мы должны посмотреть, президент с его командой будет оценивать возможность создания новой криптовалюты. На основе этих ресурсов может быть создана очередная криптовалюта", — сказал он.
Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро» 20 февраля. Тогда президент страны Мадуро заявил, что объем предварительных продаж «петро» достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
Для работы с «петро» президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны «Парагуана» и «Уренья». Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.
В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту — золотой «петро», которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.
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