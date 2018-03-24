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Правительство Венесуэлы объявило о проведении деноминации валюты
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Правительство Венесуэлы объявило о проведении деноминации валюты 

ИА Синьхуа 24 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Каракас, 24 марта /Синьхуа/ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг объявил о проведении с 4 июня деноминации национальной валюты — боливара.
По его словам, эти меры будут способствовать достижению экономической стабильности и упрощению коммерческой и торговой деятельности в стране.
Отметим, что из-за серьезной инфляции и валютной девальвации в стране наблюдается серьезный недостаток бумажных денег в обращении. В 2008 году Венесуэла уже проводила подобную деноминацию национальной валюты. —0—
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