Правительство Венесуэлы объявило о проведении деноминации валюты

По его словам, эти меры будут способствовать достижению экономической стабильности и упрощению коммерческой и торговой деятельности в стране.

Отметим, что из-за серьезной инфляции и валютной девальвации в стране наблюдается серьезный недостаток бумажных денег в обращении. В 2008 году Венесуэла уже проводила подобную деноминацию национальной валюты. —0—