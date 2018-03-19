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Турпоток из России в Финляндию в 2017 г. вырос на 17% — до 3,128 млн поездок
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Турпоток из России в Финляндию в 2017 г. вырос на 17% — до 3,128 млн поездок 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Число поездок россиян в Финляндию в 2017 г. выросло на 17% — до 3,128 млн Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Стали известны официальные данные по иностранному турпотоку в Финляндию по результатам 2017 г. Он достиг рекордного показателя в 8,3 млн поездок, что на 13% больше, чем в 2016 г. Треть этого въездного «пирога» пришлась на российский рынок: 3,128 млн поездок. Количество российских визитов в Финляндию в прошлом году увеличилось на 17% (рост на 446 тыс.). Отметим, что по данным пограничной службы ФСБ РФ, россияне в минувшем году выезжали в Финляндию 3,63 млн раз (рост на 11% к результатам 2016 г.)», — говорится в сообщении.
Согласно статистике, количество китайских посещений Финляндии оказалось почти в восемь раз меньше российских (442 тыс. поездок, четвертый показатель во въездном потоке). Вторыми после россиян по количеству поездок в Финляндию стали эстонцы (912 тыс. поездок, сокращение на 1%), третьими — шведы (844 тыс. поездок, сокращение на 1%). Также в топ-10 по въезду вошли Германия, Великобритания, Япония, Франция, Южная Корея и Испания.
Также добавляется, что в общей сложности иностранные визитеры потратили в Финляндии в 2017 г. 2,6 млрд евро, что почти на 500 млн евро (22%) больше, чем годом ранее. «Наши соотечественники потратили в этой северной стране суммарно 653 млн евро, что на 39% превысило показатель 2016 г. Это в два раза больше чем китайцы (335 млн евро, рост на 49% к 2016 г.), и в три раза больше шведов (218 млн евро, рост на 52%). Таким образом, каждый четвертый евро, потраченный иностранными путешественниками в Финляндии, оказался из российского „кошелька“, — отметили в АТОРе.
Там также пояснили, что в пересчете на каждого туриста россияне по сравнению с другими иностранными туристами тратят в Финляндии немного: всего около 240 евро за одну поездку, в то время как китайцы — 1 тыс. 262 евро. Больше россиян тратят французы (790 евро), испанцы (780 евро), американцы (645 евро) и бельгийцы (607 евро). Замыкают топ-10 австралийцы с показателем расходов 533 евро за поездку.
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