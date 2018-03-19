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Пакет акций ООО «Юность» выставлен на аукцион в Москве со снижением цены на 10%
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Пакет акций ООО «Юность» выставлен на аукцион в Москве со снижением цены на 10% 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Крупные инвесторы смогут побороться 18 апреля на аукционе за право покупки 100% пакета акций ООО «Юность», в настоящее время находящейся в собственности ПАО «Завод им. И. Лихачева». Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
«За право покупки 100% акций предложено побороться крупным инвесторам на аукционе. Собственник актива и организатор торгов — ПАО «Завод им. И. Лихачева» (АМО ЗИЛ). В состав актива входит нефункционирующий лагерь (дом отдыха «Васькино») площадью 49,7 гектаров. Территория включает в себя 33 здания общей площадью более 30 тыс. кв. м. Все объекты расположены по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, в районе деревни Васькино, пионерский лагерь «ЗИЛ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее актив дважды выставлялся на торги, в настоящее время определена начальная цена 89 млн руб. В департаменте добавили, что согласно уставу, ООО «Юность» занимается деятельностью, связанной с управлением недвижимостью, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях.
Победитель торгов сможет использовать актив для размещения домов престарелых или баз отдыха.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля. Аукцион назначен на 18 апреля 2018 г.
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