Пакет акций ООО «Юность» выставлен на аукцион в Москве со снижением цены на 10%

Крупные инвесторы смогут побороться 18 апреля на аукционе за право покупки 100% пакета акций ООО «Юность», в настоящее время находящейся в собственности ПАО «Завод им. И. Лихачева». Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«За право покупки 100% акций предложено побороться крупным инвесторам на аукционе. Собственник актива и организатор торгов — ПАО «Завод им. И. Лихачева» ( АМО ЗИЛ ). В состав актива входит нефункционирующий лагерь (дом отдыха «Васькино») площадью 49,7 гектаров. Территория включает в себя 33 здания общей площадью более 30 тыс. кв. м. Все объекты расположены по адресу: Московская область , Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, в районе деревни Васькино, пионерский лагерь «ЗИЛ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее актив дважды выставлялся на торги, в настоящее время определена начальная цена 89 млн руб. В департаменте добавили, что согласно уставу, ООО «Юность» занимается деятельностью, связанной с управлением недвижимостью, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях.

Победитель торгов сможет использовать актив для размещения домов престарелых или баз отдыха.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля. Аукцион назначен на 18 апреля 2018 г.