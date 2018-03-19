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Coca-Cola HBC Россия сообщает о своих инициативах в области управления качеством продукции ко Дню защиты прав потребителей
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Coca-Cola HBC Россия сообщает о своих инициативах в области управления качеством продукции ко Дню защиты прав потребителей 

HR-tv.ru 5 часов назад
Фото: HR-tv.ru
15 марта во всем мире отметили День защиты прав потребителей. Он официально признан с 1983 года, но изначально был приурочен к дате выступления Джона Кеннеди, который в 1962 году поднял вопрос о праве людей на информацию, безопасность и выбор. Позже они легли в основу законов о защите прав потребителей во многих странах мира.
Самым важным направлением с точки зрения защиты прав потребителей является улучшение процессов управления качеством продукции. Для этого в компании Coca-Cola HBC Россия измеряют ряд показателей и регулярно проводят аудиты. В 2017 году на десяти заводах компании в России прошли 18 аудитов по качеству.
За последний год Coca-Cola HBC Россия почти в четыре раза улучшила показатель потенциальных отклонений от спецификации на миллион бутылок — с 38 675 в 2016 году до 10 080 бутылок в 2017 году, оптимизировав процесс производства и снизив количество используемого PET-пластика и сырья.
В компании Coca-Cola HBC Россия также был внедрен новый комплексный показатель — индекс зрелости в области устойчивого развития. На него влияют количество жалоб потребителей, оборачиваемость продукции на рынке, успешно пройденные аудиты по качеству, отсутствие предписаний от надзорных органов и показатель потенциальных отклонений от спецификации на миллион бутылок. Чем выше индекс зрелости в области устойчивого развития, тем лучше. Хотя его расчет в компании Coca-Cola HBC Россия ведется только с 2016 года, уже есть ощутимый прогресс — за прошлый год данный индекс увеличился с 73% до 75%.
Положительной динамике обоих индексов в 2017 году способствовал переход на новые версии международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015 и пищевой безопасности FSSC 22000 v 4.1. В прошлом году все десять заводов компании в России завершили переход на новые стандарты.
Фото Coca-Cola HBC Россия
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