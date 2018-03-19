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В первой половине недели торговая активность в ОФЗ будет сравнительно высокой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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В первой половине недели торговая активность в ОФЗ будет сравнительно высокой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
Локальные игроки покупали облигации, в первую очередь сосредоточившись на длинных выпусках. К середине дня дальний сегмент кривой сместился вниз на 3–4 бп, в то время как среднесрочные бумаги продолжали торговаться на прежних уровнях или немного снизились в доходности. Во второй половине дня рынок частично растерял набранный подъем в условиях ухудшения аппетита к риску развивающихся стран со стороны инвесторов из США.
По итогам сессии длинные ОФЗ опустились в доходности на 1–2 бп, а среднесрочные закрылись без изменений, за исключением нового выпуска ОФЗ-26223 (YTM 6,87%), прибавившего в доходности 2 бп. Короткие облигации выросли в доходности в среднем на 1–3 бп, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет сузился до 76 бп (−2 бп). Спред на отрезке 5–10 лет также немного уменьшился, составив 45 бп (−1 бп). Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 завершили день на прежних уровнях, а показатель вмененной инфляции вырос на 2 бп, до 3,90%. Торговая активность примерно соответствовала историческому среднему уровню: оборот в секции суверенного долга на ММВБ составил 24,5 млрд руб.
Мы ожидаем, что в первой половине этой недели торговая активность на рынке ОФЗ будет сравнительно высокой, а к концу недели несколько ослабнет в преддверии пятничного заседания совета директоров Банка России.
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