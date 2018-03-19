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«Самая массовая акция на планете»: пермякам предложили на час выключить электричество в квартирах
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«Самая массовая акция на планете»: пермякам предложили на час выключить электричество в квартирах 

59.ru 5 часов назад
Фото: 59.ru
24 марта Пермь присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В этот день горожанам предлагают пожить без электричества один час.
Акция «Час Земли» проводится в России ежегодно с 2009 года. В ней участвуют десятки российских городов. Ее суть заключается не в экономии электроэнергии, а в бережном отношении к природе.
— Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Сегодня это самая массовая акция на планете, в которой принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 180 стран и около 7000 городов.
Мэрия Перми поддержала акцию и предлагает пермякам поучаствовать в ней. Для этого 24 марта в 20:30 необходимо на один час отключить подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах. В «Час Земли» подсветку планируют выключить на здании горадмнистрации и краевой полиции, а также в некоторых деловых и офисных центрах.
В январе пермяков приглашали принять участие в другой международной акции — «На работу на велосипеде».
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В пермском аэропорту выявили нарушения. Что это значит для пассажиров? Пермяки выбирают президента России: онлайн-трансляция «Лежала рядом с баками»: в Перми на мусорке нашли тело женщины, подозреваемого задержали
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