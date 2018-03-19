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Омичам предлагают избавиться от ненужных вещей
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Омичам предлагают избавиться от ненужных вещей 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске объявили о старте новой благотворительной акции. Теперь горожане смогут сдать поддержанные вещи, их передадут нуждающимся людям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Омске регулярно проводят благотворительные акции по сбору поддержанных вещей предметов первой необходимости. Организатором акции является Центр социальной поддержки населения. Мероприятия проводятся под девизом «Свободу комоду».
«Давайте вместе с первыми весенними лучами солнца подарим заботу и внимание тем омичам, которые в этом нуждаются. Все собранные вещи и предметы обязательно приобретут новых владельцев, получат вторую жизнь. Мы предлагаем превратить хорошие, но ставшие ненужными ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей», — заявила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.
Добавим, что благотворительная акция продлится до 30 апреля. Передать вещи можно в отделениях Центра социальной поддержки населения, которые расположены во всех округах города.
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