Омичам предлагают избавиться от ненужных вещей

Омске объявили о старте новой благотворительной акции. Теперь горожане смогут сдать поддержанные вещи, их передадут нуждающимся людям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Омске регулярно проводят благотворительные акции по сбору поддержанных вещей предметов первой необходимости. Организатором акции является Центр социальной поддержки населения. Мероприятия проводятся под девизом «Свободу комоду».

«Давайте вместе с первыми весенними лучами солнца подарим заботу и внимание тем омичам, которые в этом нуждаются. Все собранные вещи и предметы обязательно приобретут новых владельцев, получат вторую жизнь. Мы предлагаем превратить хорошие, но ставшие ненужными ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей», — заявила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба

Добавим, что благотворительная акция продлится до 30 апреля. Передать вещи можно в отделениях Центра социальной поддержки населения, которые расположены во всех округах города.