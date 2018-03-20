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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,33%
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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,33% 

Investing.com Россия 9 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, оптоэлектроники и производства стекла.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted снизился на 0,33%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Chia Ta World Co Ltd (TW:2033), которые подорожали на 1,50 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 16,50. Котировки SciVision Biotech Inc (TW:1786) выросли на 6,70 п. (9,97%), завершив торги на уровне 73,90. Бумаги Advanced Optoelectronic Technology Inc (TW:3437) выросли в цене на 3,20 п. (9,95%), закрывшись на отметке 35,35.
Лидерами падения стали акции Associated Industries China Inc (TW:9912), цена которых упала на 0,65 п. (5,46%), завершив сессию на отметке 11,25. Акции Tze Shin International Co Ltd (TW:2611) поднялись на 0,40 п. (5,01%), закрывшись на уровне 7,58, а Zero One Technology Co Ltd (TW:3029) снизились в цене на 1,20 п. (4,92%) и завершили торги на отметке 23,20.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (512) превысило количество закрывшихся в плюсе (278), а котировки 120 акций практически не изменились.
Котировки акций SciVision Biotech Inc (TW:1786) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 9,97%, 6,70 п., и завершили торги на отметке 73,90.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,85%, или 0,53, достигнув отметки $62,66 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 0,77%, или 0,51, до $66,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,11%, или 1,50, до отметки $1.316,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,08% до 29,151, а котировки TWD/CNY упали на 0,05%, достигнув отметки 0,2180.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,44.
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