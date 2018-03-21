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Нефтепромбанк снизил ставки по вкладам
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Нефтепромбанк снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 4 часа назад
Нефтепромбанк понизил ставки по трем вкладам в рублях.
Доходность депозита «Мандариновый сезон» (от 30 тыс. рублей на 91, 181 и 365 дней) составит 7,25—7,7% (ранее — 7,25—8%), а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на 31, 91, 181, 275, 365 и 730 дней) — 5,9—7,5% годовых (вместо 5,9—7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Стабильный доход» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 275 и 365 дней) открывается под 7—7,4% годовых (ранее — под 7—7,6%).
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Пенсионный».
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