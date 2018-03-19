Президенту США запретят заказывать свой портрет маслом за госсчет

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за установление запрета на то, чтобы высокопоставленные чиновники оплачивали дорогостоящие написанные маслом портреты за счет бюджетных средств. Речь идет о президенте, вице-президенте, главах министерств и ведомств, а также о самих конгрессменах, передает ТАСС

Как отметил конгрессмен-республиканец Родни Блум, за прошедшие годы представители федерального правительства потратили на эти цели сотни тысяч долларов. «Средства налогоплательщиков должны инвестироваться в программы, которые принесут пользу им самим и нашей стране, а не в изображения членов кабинета, призванные потешить их самолюбие», — подчеркнул он.

По словам конгрессмена-демократа Мэтта Картрайта, «каждый доллар, который правительство тратит на реализацию тщеславных проектов государственных деятелей, — это тот доллар, который не был использован для улучшения жизни простых американцев».