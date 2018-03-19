Ещё
Президенту США запретят заказывать свой портрет маслом за госсчет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президенту США запретят заказывать свой портрет маслом за госсчет 

BFM.RU 1 час назад
Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за установление запрета на то, чтобы высокопоставленные чиновники оплачивали дорогостоящие написанные маслом портреты за счет бюджетных средств. Речь идет о президенте, вице-президенте, главах министерств и ведомств, а также о самих конгрессменах, передает ТАСС.
Как отметил конгрессмен-республиканец Родни Блум, за прошедшие годы представители федерального правительства потратили на эти цели сотни тысяч долларов. «Средства налогоплательщиков должны инвестироваться в программы, которые принесут пользу им самим и нашей стране, а не в изображения членов кабинета, призванные потешить их самолюбие», — подчеркнул он.
По словам конгрессмена-демократа Мэтта Картрайта, «каждый доллар, который правительство тратит на реализацию тщеславных проектов государственных деятелей, — это тот доллар, который не был использован для улучшения жизни простых американцев».
Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, комментируя одобренный нижней палатой конгресса законопроект, заметил: «Государственный долг страны превысил уже $20 трлн. Нет оправдания разбазариванию сотен тысяч долларов на портреты правительственных чиновников». Дискуссии в американском обществе о необходимости запретить оплату из бюджетных средств портретов чиновников ведутся уже не первый год. Еще в 2008 году репортеры газеты The Washington Post, проводившие собственное расследование, выяснили, что за полотна с изображением некоторых членов администрации бывшего в то время президентом Джорджа Буша — младшего правительство заплатило художникам в среднем по $50 тыс. В ноябре 2012 года в газете The Washington Times появилась разоблачительная статья, в которой говорилось, что портрет бывшего министра ВВС США Майкла Донли обошелся налогоплательщикам в $41 тыс., а тогдашней руководительницы Агентства по охране окружающей среды Лизы Джексон — в $40 тыс.
BFM.RU: последние новости
Биткоину грозит «крест смерти» Столичные власти запретили «Забастовку избирателей» 18 марта Подмосковные цветочники за 8 марта заработали 430 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы202
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1114
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие322
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось18
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение