Президенту США запретят заказывать свой портрет маслом за госсчет 

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за установление запрета на то, чтобы высокопоставленные чиновники оплачивали дорогостоящие написанные маслом портреты за счет бюджетных средств. Речь идет о президенте, вице-президенте, главах министерств и ведомств, а также о самих конгрессменах, передает ТАСС.
Как отметил конгрессмен-республиканец Родни Блум, за прошедшие годы представители федерального правительства потратили на эти цели сотни тысяч долларов. «Средства налогоплательщиков должны инвестироваться в программы, которые принесут пользу им самим и нашей стране, а не в изображения членов кабинета, призванные потешить их самолюбие», — подчеркнул он.
По словам конгрессмена-демократа Мэтта Картрайта, «каждый доллар, который правительство тратит на реализацию тщеславных проектов государственных деятелей, — это тот доллар, который не был использован для улучшения жизни простых американцев».
Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, комментируя одобренный нижней палатой конгресса законопроект, заметил: «Государственный долг страны превысил уже $20 трлн. Нет оправдания разбазариванию сотен тысяч долларов на портреты правительственных чиновников». Дискуссии в американском обществе о необходимости запретить оплату из бюджетных средств портретов чиновников ведутся уже не первый год. Еще в 2008 году репортеры газеты The Washington Post, проводившие собственное расследование, выяснили, что за полотна с изображением некоторых членов администрации бывшего в то время президентом Джорджа Буша — младшего правительство заплатило художникам в среднем по $50 тыс. В ноябре 2012 года в газете The Washington Times появилась разоблачительная статья, в которой говорилось, что портрет бывшего министра ВВС США Майкла Донли обошелся налогоплательщикам в $41 тыс., а тогдашней руководительницы Агентства по охране окружающей среды Лизы Джексон — в $40 тыс.