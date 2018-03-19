В Нижегородской области завершились «дорожные торги»

Сейчас идет процедура заключения 19 госконтрактов, дороги будут ремонтировать в Княгининском, Вачском, Богородском , Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске и Бору.

Для ремонта дорог в самом областном центре направят 884,6 млн рублей. Кроме того, объявлены торги по выполнению мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на сумму 40,6 млн рублей. Так, 19 млн рублей направят на нанесение разметки на проспектах Бусыгина, Кораблестроителей, Союзного, переулке Вайгач, участках улиц Переходникова, Львовской, Плотникова, Краснодонцев, Магистральной и других улицах.

Бюджет программы на предстоящий год — 1,8 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей составят федеральные субсидии. Предполагается ремонт более 127 километров автодорог.