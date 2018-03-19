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Американец сорвал джекпот в размере 456 млн долларов
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Американец сорвал джекпот в размере 456 млн долларов 

Мир24 6 часов назад
В США накануне был разыгран джекпот в размере 456,7 млн долларов в лотерею Powerball, передает ТАСС.
Как сообщается, это восьмой крупнейший выигрыш в истории розыгрыша.
Счастливый билет был продали в Пенсильвании. Его обладатель сумел верно угадать все шесть номеров. Между тем к настоящему времени никто за выигрышем не обращался. Участники далеко не сразу узнают, что сорвали куш.
Согласно правилам лотереи, победитель может забрать всю сумму сразу или же получать деньги частями в течение 30 лет. В том случае, если он выберет первый вариант, то сумма выигрыша составит только 273,9 млн долларов.
Стоит отметить, что самый большой джекпот в истории США в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в 2016 году. Выигрышными оказались сразу три билета, в результате приз разделили поровну.
Напомним, в начале марта житель канадской провинции Онтарио выиграл 32 млн канадских долларов ($25 млн) в национальную лотерею Lotto Max.
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