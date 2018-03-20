Подсветка двух павильонов ВДНХ погаснет в «Час Земли»

Подсветка двух павильонов на ВДНХ — «Земледелие» и «Рабочий и колхозница» — будет отключена на 60 минут в рамках акции «Час Земли» 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«В субботу, 24 марта 2018 г., с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка двух павильонов Главной выставки страны: №58 «Земледелие» и «Рабочий и колхозница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВДНХ поддерживает международную экологическую акцию уже девятый год подряд.

«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.