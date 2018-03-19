Ещё
Снижение напряженности между Москвой и Лондоном позитивно скажется на старте торгов в РФ, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снижение напряженности между Москвой и Лондоном позитивно скажется на старте торгов в РФ, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 6 часов назад
Фото: Прайм
Дипломатический кризис между Лондоном и Москвой угрожал новыми ограничениями и прочими недружественными действиями со стороны западных партнёров.
Однако к понедельнику появилась информация, что Великобритания может допустить российских следователей к расследованию, что уже является позитивным шагом.
Соответственно, отечественные индексы могут начать новую неделю с новыми надеждами. Рубль также сможет вернуть часть потерь. В пятницу ЦБ РФ, возможно, вновь снизит ставку на 25 базисных пунктов, что увеличит список дивидендных бумаг с доходностью выше доходности ОФЗ. В этой связи даже если рынок облигаций потеряет часть интереса, то ресурсы могут быть перенаправлены в более рискованные сегменты.
Прайм: последние новости
Голосование на выборах завершилось в последнем регионе России Биткоин коррекционно дорожает до $8,3 тыс после удешевления в выходные Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в преддверии заседания ФРС США
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»881
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие262
ЕС поддержал наказание России171
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось11
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова18
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение